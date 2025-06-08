Filenin Sultanları Namağlup! Milletler Ligi'nde 4'te 4

Daha önce Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenen Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk haftasında Çin’i de yenerek 4’te dört yaptı. Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.

Son Güncelleme:
Filenin Sultanları Namağlup! Milletler Ligi'nde 4'te 4
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başarılarının üstüne yenilerini ekleyerek ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde de büyük bir başarıya imza attı.

Filenin Sultanları Namağlup! Milletler Ligi'nde 4'te 4 - Resim : 1

Daha önce Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenen Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Rakibi Çin’i 3-2 yenerek mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk haftasında 4'te 4 yaptı.

Filenin Sultanları Namağlup! Milletler Ligi'nde 4'te 4 - Resim : 2

Filenin Sultanları bir sonrası maçını ise 18 Haziran'da İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile gerçekleştirecek.

Filenin Sultanları ve Çin arasında skorlar ise şöyle:

1. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 25-19

2. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 20-25

3. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 31-29

4. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 26-28

5. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 12-15

Nefes Kesen Maçta Zafer Bizim! Hande Baladın Yıldızlaştı, Filenin Sultanları Polonya'yı DevirdiNefes Kesen Maçta Zafer Bizim! Hande Baladın Yıldızlaştı, Filenin Sultanları Polonya'yı DevirdiSpor

Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2! Taylan'ı Set Vermeden DevirdiFilenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2! Taylan'ı Set Vermeden DevirdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filenin Sultanları
Son Güncelleme:
Savaşta 3 Yıl Sonra Bir İlk! Ukrayna’nın Altın Bölgesi Rus Ordusunun Kıskacında... Yeni Plan Sızdı Ukrayna’nın Altın Bölgesi Rus Ordusunun Kıskacında! Yeni Plan Sızdı
Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu
Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor, Vücut Sağlığını Destekliyor Kadınlar 45 Yaşından Sonra Bu 3 Besin Grubunu Mutlaka Tüketmeli! Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor
İstanbul’un Çilesi Tekirdağ’dan Başladı! Başı Var Sonu Yok İstanbul’un Çilesi Tekirdağ’dan Başladı! Başı Var Sonu Yok
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı