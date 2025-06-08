Filenin Sultanları Namağlup! Milletler Ligi'nde 4'te 4

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Başarılarının üstüne yenilerini ekleyerek ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde de büyük bir başarıya imza attı.

Daha önce Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenen Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Rakibi Çin’i 3-2 yenerek mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk haftasında 4'te 4 yaptı.

Filenin Sultanları bir sonrası maçını ise 18 Haziran'da İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile gerçekleştirecek.

Filenin Sultanları ve Çin arasında skorlar ise şöyle:

1. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 25-19

2. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 20-25

3. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 31-29

4. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 26-28

5. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 12-15

Kaynak: Haber Merkezi