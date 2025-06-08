İstanbul’un Çilesi Tekirdağ’dan Başladı! Başı Var Sonu Yok

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Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek tatile çıkanlar, dönüş için yola çıktı. Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolunda trafik oluşturdu.

TRAFİKTE YOĞUNLUK BAŞLADI

Özellikle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluşmaya başlarken, Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında tek tek uyardı. Bayram dönüşü başlayan trafik yoğunluğunun yarın da devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA