Tekirdağ'da Operasyon: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, son bir hafta içinde yapılan denetim ve operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 70 adet mermi ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzuru için sahada kararlılıkla görev yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA