Tekirdağ'da Operasyon: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Tekirdağ'da Operasyon: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, son bir hafta içinde yapılan denetim ve operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 70 adet mermi ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzuru için sahada kararlılıkla görev yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası 3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası
Okula Diye Çıktı Sırra Kadem Bastı! 14 Yaşındaki Burak Nerede? Okula Diye Çıktı Sırra Kadem Bastı! 14 Yaşındaki Burak Nerede?
Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu
Vapurlarda Yeni Dönem! Detaylar Ortaya Çıktı Vapurlarda Yeni Dönem! Detaylar Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı