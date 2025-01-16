FETÖ Hükümlüleri Ev Baskınıyla Yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün adresleri tespit edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan iki hükümlü cezaevine gönderildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. ve F.T.'nin adreslerini belirleyen ekipler operasyon için harekete geçti. Hükümlü 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Y.Ş. ve F.T. cezaevine götürüldü.
Kaynak: İHA