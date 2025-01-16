FETÖ Hükümlüleri Ev Baskınıyla Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün adresleri tespit edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

FETÖ Hükümlüleri Ev Baskınıyla Yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. ve F.T.'nin adreslerini belirleyen ekipler operasyon için harekete geçti. Hükümlü 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

FETÖ Hükümlüleri Ev Baskınıyla Yakalandı - Resim : 1

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Y.Ş. ve F.T. cezaevine götürüldü.

TIR Dorsesinde Yakalanan FETÖ Şüphelileri TutuklandıTIR Dorsesinde Yakalanan FETÖ Şüphelileri TutuklandıGüncel
Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri TutuklandıYunanistan’a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri TutuklandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri FETÖ
Define Avcılarına Suçüstü: 4 Gözaltı Define Avcılarına Suçüstü: 4 Gözaltı
Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit
4 Gündür Gözaltındaydı... Rıza Akpolat'ın İfadesi Alınmaya Başlandı Rıza Akpolat'ın İfadesi Alınmaya Başlandı
Paspaslardaki Kötü Kokuyu Anında Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor Paspaslardaki Kötü Kokuyu Anında Yok Ediyor! Birkaç Damlası Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
Altın, Dolar, Euro… İslam Memiş Tercihini Açıkladı: ‘Türkiye’de Bitti, Sen Hep Kaybeden Olacaksın’ Altın mı Döviz mi? ‘Türkiye’de Bitti, Kaybeden Olacaksın’
Bankalar Yeni Oranlarını Açıkladı: Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Edilir? Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Ediliyor?