4 Gündür Gözaltındaydı... Adliyede Alkışlarla Karşılandı: Rıza Akpolat'ın İfadesi Savcılık İfadesi Tamamlandı

4 gündür gözaltında tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Akpolat'ın ifadesi 17.50 itibarıyla alınmaya başlandı. Yaklaşık bir buçuk saat ifade veren Rıza Akpolat 19.25 sıralarında savcılıktan ayrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 kişi gözaltına alındı.

4 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında tutulan Akpolat, bu sabah diğer gözaltılarla birlikte Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Akpolat'ın sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 17.50 itibarıyla ifadesi alınmaya başlandı.

Öte yandan Akpolat'ın adliye koridorunda bekleyenleri selamladığı, bekleyenlerin de selama alkışla karşılık verdiği görüldü.

YAKLAŞIK BİR SAAT İFADE VERDİ

Yaklaşık bir buçuk saat içeride kalan Rıza Akpolat 19.25 sıralarında savcılıktan ayrıldı. O anlarda da adliyede bekleyenler Akpolat'ı alkışladı.

Sabah saatlerinden beri gelişmeleri adliyede takip eden CHP Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftci şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar sabah saatlerinde başlayan ifade işlemleri başkan için, Rıza Başkan için şu saat itibariyle bitti. Bütün şüpheliler gibi onun da aşağı yukarı bir saat civarında sürdü. Sabahtan beri gördüğümüz bütün bu tutanaklardaki sorular haricinde herhangi bir sorun olmadı. Biliyorsunuz kolluk ifadesi alınmadığı için ilk defa savcılık ifadesinde gördük biz soruları. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi kalan toplam dosyada şüphelilerden iki tanesini daha ifadesi alındıktan sonra savcı beyin kararını bekleyeceğiz. Sonraki süreci yine hep birlikte değerlendireceğiz. Şu an için ekstra söyleyebileceğimiz bir şey yok."

Kaynak: ANKA

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