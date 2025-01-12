Fenomen '1 Milyon Mehmet' Son Yoluculuğuna Uğurlandı

Mersin’de '1 Milyon Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Bucak dün hayatını kaybetmişti. '1 Milyon Mehmet' son yolculuğuna uğurlandı.

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Fenomen '1 Milyon Mehmet' Son Yoluculuğuna Uğurlandı

Kentte gördüğü kişilerden 1 lira istediği için çevresinde ve sosyal medyada '1 Milyon Mehmet' olarak bilinen zihinsel engelli 3 çocuk babası Mehmet Bucak (56), dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Fenomen '1 Milyon Mehmet' Son Yoluculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Bucak'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Mehmet Bucak’ın yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve sevenleri katıldı.

Bucak, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fenomen '1 Milyon Mehmet' Son Yoluculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

Fenomen '1 Milyon Mehmet' Hayatını KaybettiFenomen '1 Milyon Mehmet' Hayatını KaybettiGüncel

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Kaynak: DHA

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