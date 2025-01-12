Ağrı'da Yoğun Sis: İshak Paşa Sarayı'na Gelenler Resmen Büyülendi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sis etkili oldu. Tarihi İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler manzaranın tadını çıkardı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede oluşan sis İshak Paşa Sarayı'nı da kapladı. Tarihi yapının sis içerisinde kalmasıyla güzel manzara ortaya çıktı.
Yerli ve yabancı turistler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.
Kaynak: AA