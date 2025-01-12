Ağrı'da Yoğun Sis: İshak Paşa Sarayı'na Gelenler Resmen Büyülendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede oluşan sis İshak Paşa Sarayı'nı da kapladı. Tarihi yapının sis içerisinde kalmasıyla güzel manzara ortaya çıktı.

Yerli ve yabancı turistler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kaynak: AA