CHP’den Hükümete Tepki, ‘Emeklinin Hayallerini Çaldınız’

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, DİSK Emekli Sen Eskişehir Şubesi’nin düzenlediği basın açıklamasına katıldı. CHP’li Arslan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki gösterirken, asgari ücretin en az 30 bin lira olması konusunda yaptıkları çağrıyı hatırlattı. Arslan, en düşük emekli maaşının da bu bağlamda 30 bin lira olması gerektiğini dile getirdi.

“EMEKLİNİN DURUMU DÜZENLEMEYE DÜZELEMEZ”

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bunu söylerken utanarak söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Bu ülkede emeklilerimizin içinde bulunduğu durum Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kanun düzenlemesiyle yapılacak yardımlarla düzelemez. Bu utanılacak en büyük unsurdur. Emeklilerimiz bizim kıdemlilerimizdir, babalarımızdır amcalarımızdır, annelerimizdir, kardeşlerimizdir. Buradan iktidar mensubu milletvekillerine, iktidarı temsil edenlere seslenmek istiyorum. Hiç mi utanmanız yok, hiç mi vicdanınız sızlamıyor, hiç mi etrafınızda anneniz, babanız, amcanız, komşunuz yok?“

En düşük emekli maaşın seneler içindeki değişimlerini anımsatan Arslan, emrivaki şekilde yasanın çıkmasını dahi beklemeden en düşük emekli maaşını 14 bin 469 lira yapacak olan kanun düzenlemesini Meclis’e sevk ettiklerini belirtti.

“EMEKLİNİN EV, ARABA ALMA HAYALLERİNİ ÇALDINIZ”

Açıklamalarını sürdüren Arslan, emeklilerin uzun yıllar boyunca vergisini, primini ödeyerek; 20,30, 40 yıl boyunca çalışma hayatına katılarak ekonominin kalkınmasında önemli bir katkı koyduklarını dile getirdi.

Arslan, “Bugün geldiğimiz noktada emeklilerimizin ve emekli olacak insanlarımızın bir ev alma, bir araba alma ya da diğer unsurları konuştuğumuz zaman bu hayallerini bile çaldınız. Hırsızsınız. O nedenle bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır” dedi.

“LÜTFEN ÖRGÜTLENİN”

Arslan, en temel problemlerden biri olarak örgütsel yetersizliğe dikkat çekerken vatandaşlara örgütlenme çağrısında bulundu. Arslan, “Lütfen kendinize yakın hissettiğiniz bir siyasi parti olabilir, bir sendika olabilir, bir meslek örgütü olabilir. Bir dernek olabilir. Lütfen gidin üye olun ve örgütlenin. Örgütlü toplumdur bizi bu içinde bulunduğumuz kısır döngüden çıkaracak olan.” İfadelerini kullandı.