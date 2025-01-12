Şırnak Merkezli 7 İlde Operasyon: 50 Kilo Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Şırnak merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir TIR'da 50 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 15 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şırnak Merkezli 7 İlde Operasyon: 50 Kilo Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ay süren teknik takip yapıldı.

Çalışma sonucunda Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü işbirliğiyle operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında kentte bir tırda yapılan aramada, dorse tabanına gizlenmiş 99 parça halinde 50 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Devam eden soruşturmada Şırnak, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Şanlıurfa, Hatay ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 13 zanlı daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol kararı verilen kişilerden B.A'nın hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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