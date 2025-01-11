İzmir’de İlginç Protesto, Emekliler TÜİK’i Pankartını Sabunla Yıkadı

DİSK Emekli Sen üyesi emekliler, Konak SGK önünde maaş zamlarını protesto etmek için buluştu. Emekli vatandaşlar, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine, TÜİK yazılı pankartı leğende sabunla yıkayıp, çamaşır ipine asarak tepki gösterdi.

Basın açıklaması yapan DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sebahattin Yeşiltepe, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının ''şaibeli'' olduğunu belirtti.

Emeklinin, dar gelirlinin yaşam gerçekliğini yansıtmayan resmi enflasyon oranının çok daha altında bir zam yapıldığını ifade eden Yeşiltepe, “İşçi sınıfının temsil edilmediği bir toplantıda, karnı toklar ile sırtı peklerin baş başa karar verdikleri asgari ücret, milyonları sefalete mahkum etti. Sarayın faturası bir kez daha asgari ücretlilere ve ailelerine kesildi” şeklinde konuştu.

‘EMEKLİLER KAFASINI SOKACAK DÖRT DUVARA MUHTAÇ BIRAKILDI’

Memur ve memur emeklilerinin bu yılın ilk altı ayı için alacağı zam oranı yüzde 11,54 iken ekmeğe gelen zam oranının yüzde 25 olduğunu aktaran Yeşiltepe, “Bu ülkede en düşük emekli aylığı yoksulluk sınırının beş kat aşağısında. Bir ülke düşünün ki emekliler yılı ilan edilen 2024 yılında emekliler karnını doyuracak ekmeğe, sırtına takacak cekete, evini ısıtacak doğalgazı bir kenara bırakın kafasını sokacak dört duvara muhtaç bırakıldı” ifadelerini kullandı.

‘EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALIDIR’

Yeşiltepe, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde belirlenmesini isteyerek, “Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanlara ödeteceğiz. Emeğin, demokrasinin, eşitliğin ülkesini inşa edeceğiz. Emeğimizin, alın terimizin karşılığına alıncaya dek direnecek; 2025 yılını bu iktidarın gidiş yılı ilan edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA