Alman Sosyal Demokratlar Bir Kez Daha Scholz Dedi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Kurulu, 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimde partinin başbakan adayının, bir kez daha Başbakan Olaf Scholz olmasına karar verdi.

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Alman Sosyal Demokratlar Bir Kez Daha Scholz Dedi

Sosyal Demokrat Partinin Olağanüstü Genel Kurulu, erken genel seçim öncesinde başkent Berlin'de gerçekleştirildi.

BAŞBAKAN ADAYI OLARAK SCHOLZ BELİRLENDİ

600 delegenin katılığı Genel Kurulda, SPD Yönetim Kurulu tarafından 25 Kasım'da başbakan adayı gösterilen Scholz'un adaylığına onay verildi.

Oylama öncesinde konuşan Scholz, bugünlerde Almanya'nın kapısının önünde dramatik şeylerin yaşandığını dile getirdi.

Scholz, Avusturya'daki hükümet krizine işaret ederek, bu ülkede aşırı sağcı bir başbakan seçtirilmek istendiğini belirtti.

Alman Sosyal Demokratlar Bir Kez Daha Scholz Dedi - Resim : 1

TRUMP’A ÜSTÜ KAPALI GÖNDERME

ABD'de belirli güçlerin Batı'daki demokratik kurumları doğrudan yıkmaya çalıştığını öne süren Scholz, "Önümüzdeki yıllar, ABD ile ilişkilerimizin nasıl gelişeceğinden emin olamadığımız bir dönem" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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