Emeklilerden Hükümete Sandık Uyarısı, 'Kırmızı Kart Değil...'

Emekliler, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine tepki göstererek, “2025 yılını bu iktidarın gidiş yılı, sandıkta gömeceğiz yılı olacak" dedi. Emekliler Mecidiyeköy'de eylem yaptı.

Eylem esnasında konuşan emekliler hükümetin emekli politikalarına tepkilerini ifade etti.

“EMEKLİLER KIRMIZI DEĞİL SİYAH KART GÖSTERECEK”

Eyleme katılan emeklilerden Hasan Kızılyatan, emeklilerin son seçimlerde hükümete sandıkta bir kart gösterdiğini anımsatarak, emeklilere hak ettikleri maaşların verilmesi gerektiğini belirtti. Kızılyatan, eğer hak edilen maaşlar verilmezse emeklilerin bir sonraki seçimde hükümete göstereceği kartın renginin kırmızı değil, siyah olacağını söyledi.

“EMEKLİ OLDUĞUMDA ÜÇ ASGARİ ÜCRET ALIYORDUM”

Açıklamalarında devam eden Kızılyatan, “Onlar medine hurması, manda yoğurda yiyor. Onun vicdanı rahat. Millete yanlış anlıyor. Diyor ki bize, kendi sülalesi ve çevresi için geriye dönük onun ekonomisi bozulmayacak. Ben emekli olduğum zaman üç tane asgari ücret alıyordum. Üç tane asgari ücret, 66 bin lira yapar. Bugün asgari ücretin altına düştü maaşım. Emekliler ya istikrar ya ölüm demediği müddetçe bu hakkı alamaz. Günübirlik magazinle olmaz" ifadelerini kullandı.

"EN AZ 20 BİN LİRA"

Kızılyatan evde yemek yaptığını ancak artık pazara gittiğinde hiçbir şey alamadığını eti, tavuğunu unuttuklarını belirtti. Pazara ancak indirimli olduğu için akşam saatlerinde gidebildiklerini belirten Kızılyatan, orada dahi düzgün şekilde alışveriş yapamadıklarını ve tencerelerinin boş kaldığını belirtti.

12 bin 500 lirayla geçinemediklerini ifade eden Kızılyatan, “Bunun elektriği var, suyu var, doğal gazı var, kirası var. Olmuyor böyle. Bir an önce iyileştirmeleri gerekiyor. En azından 20 bin lira olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA