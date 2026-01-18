Elektrikli Soba Can Aldı! Yalnız Yaşayan Genç...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Temrezli Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan 32 yaşındaki Göksel Filiz’in ısınmak amacıyla kullandığı elektrikli soba, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangına yol açtı.

Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde yapılan kontrolde Göksel Filiz’in dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.