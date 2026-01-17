Erzurum’da Yangın Faciası! 2 Ölü, 6 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Keresteciler Sitesi’nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yangına TOMA araçları ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler de destek verdi. Yoğun duman nedeniyle çevredeki vatandaşlar ve bazı görevliler dumandan etkilendi.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Yangında yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Musa Coşgan ve Serhat Kısa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enes Utku, Selçuk Yalçın, Muharrem Döner, Salih Palu, Berat Yıldırım ve İbrahim Kutlu’nun tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yangına ilk müdahalenin olaydan yaklaşık 5 dakika sonra yapıldığını belirterek, "Toplam 30 araçla yangına müdahale edildi. İçeride bulunan 8 kişi kurtarıldı ancak iki vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

