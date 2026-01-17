Erzurum’da Yangın Faciası! 2 Ölü, 6 Yaralı

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Keresteciler Sitesi’nde bir mobilyacıda çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yangın yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Erzurum’da Yangın Faciası! 2 Ölü, 6 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Keresteciler Sitesi’nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yangına TOMA araçları ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler de destek verdi. Yoğun duman nedeniyle çevredeki vatandaşlar ve bazı görevliler dumandan etkilendi.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Yangında yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Musa Coşgan ve Serhat Kısa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enes Utku, Selçuk Yalçın, Muharrem Döner, Salih Palu, Berat Yıldırım ve İbrahim Kutlu’nun tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yangına ilk müdahalenin olaydan yaklaşık 5 dakika sonra yapıldığını belirterek, "Toplam 30 araçla yangına müdahale edildi. İçeride bulunan 8 kişi kurtarıldı ancak iki vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Erzurum Yangın
Son Güncelleme:
Trafikte Yapay Zeka Dönemi! Radarı 'Kandırma' Oyunu Bitiyor Trafikte Yapay Zeka Dönemi! Radarı 'Kandırma' Oyunu Bitiyor
Trafikte Tartıştı, Peşinden Koşup Bıçakladı: Savunması 'Pes' Dedirtti! Trafikte Tartıştı, Peşinden Koşup Bıçakladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi: 'Onları Kimseye Bırakmam!' Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama! Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama!
ABD'den Flaş Suriye Açıklaması! 'Durdurun' ABD'den Flaş Suriye Açıklaması! 'Durdurun'
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Görevinden Alınmıştı: Tan Sağtürk Bakan Danışmanı oldu Tan Sağtürk'ün Yeni Görevi Belli Oldu