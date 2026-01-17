Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Görevinden Alınmıştı: Tan Sağtürk Bakan Danışmanı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla görevden alınan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk'ün yeni görevi belli oldu. Tan Sağtürk artık Kültür Sanat ve Bakan danışmanı olarak görev yapacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin önde gelen sanatçılardan biri olan Bedri Tan Sağtürk, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.

TAN SAĞTÜRK KÜLTÜR VE SANAT BAKAN DANIŞMANI OLDU

Tan Sağtürk, Kültür ve Sanat Bakan Danışmanı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını Bakanlık düzeyinde sürdürecek.

"TECRÜBESİNDEN FARKLI ALANLARDA YARARLANACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Tan Sağtürk'e teşekkür ederek, "Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

