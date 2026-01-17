İstanbul’da Kar Yağışı Başladı: Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Termometre Düşüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün kent genelinde karla karışık yağmur beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yağışın kara dönmesi öngörülüyor. Pazar sabahından itibaren yağışların etkisini artırması, akşam saatlerinden sonra ise yerel kuvvetli kar sağanaklarının görülmesi bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE ÖRTÜ OLUŞABİLİR

Kentin kuzey ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceği belirtildi. En düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kentte bugün yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM’DAN 'KAR SAĞANAĞI' TAHMİNİ

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

AKOM açıklamasında, cumartesi günü beklenen aralıklı ve yerel yağışların pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar olarak yağacağını öngördü.

Pazar akşamdan sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle, yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı, kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan sulu kar yağışı ise aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdüyor. Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ise çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat ve Aksaray için sarı kodlu uyarı yayımladı. İç kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

İSTANBUL’UN TAMAMI KAR BEKLEMİYOR

NTV yayınında, pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak ilçelerde öğleden sonra yağışın kara dönebileceğini, ancak İstanbul’un tamamında yaygın kar beklenmediğini belirtti. Rüzgarın poyrazdan esecek olması, karın etkisini sınırlayabilir.