Üçlü Salgın Aynı Anda Patladı: Vücudu Kırıp Geçiyor, Günlerce Sürüyor! Hastaneler Alarmda

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 2026 Ocak ayı itibarıyla Avrupa ve Türkiye’de solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşandığını belirterek, bu kış mevsiminin 'üçlü salgın' olarak adlandırılan tabloyla geçtiğini söyledi. Özkaya, hastaların özellikle daha önce alışık olunmayan düzeyde yaygın ve şiddetli vücut ağrıları yaşadığını vurguladı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) verilerine göre bu dönemde Influenza A (H3N2), RSV ve COVID-19’un aynı anda dolaşımda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, kas ve eklem ağrılarının bu sezonun en ayırt edici bulgularından biri olduğunu ifade etti.

Bu yıl baskın seyreden Influenza A (H3N2) enfeksiyonunun ani yükselen ateş, yoğun halsizlik ve hastaların “kemiklerim sızlıyor” şeklinde tarif ettiği yaygın ağrılarla ortaya çıktığını belirten Özkaya, COVID-19’un Nimbus ve JN.1 varyantlarında ise boğaz ağrısı ve tüm vücuda yayılan sızlamaların ön planda olduğunu söyledi. RSV’nin de özellikle ileri yaş grubu ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır kas ağrılarıyla birlikte solunum sıkıntısına yol açabildiğini kaydetti.

“ATEŞ ÜÇ GÜNDEN UZUN SÜRERSE DOKTORA GİDİN”

Toplumda gereksiz paniğe gerek olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özkaya, çoğu viral enfeksiyonun dinlenme ve yeterli sıvı alımıyla atlatılabileceğini belirtti. Ancak ateşin üç günden uzun sürmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ya da şikayetlerin 10 günü aşması halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Antibiyotiklerin virüslere karşı etkili olmadığını hatırlatan Özkaya, bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Grip aşısının tam koruma sağlamasa da hastalığın ağır seyretme ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azalttığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA