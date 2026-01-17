Suriye'de Sıcak Saatler... 'Deyr Hafir Tamamen Kontrol Altında' YPG Geri Çekildi

Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG'nin işgal altında yer alan Deyr Hafir beldesinde terör örgütünün yuvalandığı noktaların haritasını paylaşarak belirlenen bazı noktalara operasyon düzenledi. Terör örgütü YPG Fırat'ın doğusuna çekilmesinin ardından askeri birlikler giriş yaptı. Ordu, Dey Hafir'in kontrol altına alındığını duyurdu.

Suriye'de Sıcak Saatler... 'Deyr Hafir Tamamen Kontrol Altında' YPG Geri Çekildi
Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti. Yollarda yer alan toprak bariyerlerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu Deyr Hafir’de kontrolü sağlamak amacıyla kentin batısından bölgeye giriş yaptı.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusu birliklerinin ilk gruplarının, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurdu.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, YPG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

DEYR HAFİR'DE TAM KONTROL SAĞLANDI

Suriye Ordusu'ndan yapılan son açıklama terör örgütü YPG/SDG'nin çekilmesinin ardından Deyr Hafir'de tam kontrolün sağlandığı aktarıldı.

İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Ayrıca ordunun Meskene ve Dibsi Afnan bölgesine doğru ilerlemeye başladığı belirtildi.

Kaynak: AA

