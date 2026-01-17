ABD'den Flaş Suriye Açıklaması! 'Durdurun'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Suriye'ye ilişkin bir açıklama geldi. CENTCOM, Suriye ordusuna "Saldırıları durdurun" çağrısında bulundu.

ABD'den Flaş Suriye Açıklaması! 'Durdurun'
Suriye ordusunun Halep kent merkezinde kontrolü sağlamasının ardından Deyr Hafir’e ilerleyip yönünü Tabka ve Rakka hattına çevirmesi, ABD’yi alarma geçirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. CENTCOM Komutanı Oramiral Brad Cooper imzasıyla yapılan açıklamada, Suriye’de tarafların gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

IŞİD HATIRLATMASI VE 'SALDIRILARI DURDURUN' MESAJI

Açıklamanın tamamı şöyle: "Suriye’de tüm tarafların gerilimin tırmanmasını önlemeye ve diyalog yoluyla çözüm arayışına yönelik devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Suriye hükümet güçlerini, Halep ile Tabka arasındaki bölgelerde her türlü saldırgan eylemleri durdurmaya çağırıyoruz. IŞİD'in kararlı biçimde takip edilmesi ve askeri baskının aralıksız uygulanması, ABD ve koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışmasını gerektirmektedir. Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için hayati öneme sahiptir."

