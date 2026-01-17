Grönland İçin Diplomasi Trafiği... ABD Heyeti Danimarka’da

ABD Senatosu’ndan üst düzey bir heyet, Başkan Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamaları sonrası artan gerginliği görüşmek üzere Danimarka’yı ziyaret etti.

Grönland İçin Diplomasi Trafiği... ABD Heyeti Danimarka’da
ABD Senatosu Savunma Bütçesi Komitesi’nin üst düzey Demokrat üyesi Chris Coons’un başkanlık ettiği 11 kişilik ABD heyeti, Başkan Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları sonrası yaşanan diplomatik gerilimi ele almak üzere Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a gitti. Heyet, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarkalı milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Grönland’ın güvenliği, Arktik bölgedeki stratejik dengeler ve ABD’nin son dönemde artan ilgisi ele alındı.

'BAKIŞIMIZ DEĞİŞTİ'

Ziyaretin ardından konuşan Senatör Coons, Grönland’a dair bakışlarının değiştiğini belirterek, "Şu anda Grönland’a yönelik doğrudan bir güvenlik tehdidi yok. Ancak Arktik güvenliği konusunda daha güçlü yatırımlar yapılması için geçerli nedenler bulunuyor" dedi. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski de Grönland Meclisi üyeleriyle yaptığı görüşmelerden etkilendiğini belirterek, Grönland halkının sesinin duyulmasının önemine dikkat çekti.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Öte yandan Danimarka genelinde ABD’nin Grönland’a yönelik tutumuna karşı protestolar düzenlendi. Danimarka medyasına göre Kopenhag’da yüzlerce kişi Grönland bayrakları ve "Satılık değiliz" yazılı pankartlarla ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü. Benzer gösterilerin Grönland’ın başkenti Nuuk’ta da yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Grönland’ın “ulusal güvenlik” açısından ABD için hayati önemde olduğunu savunmuş, açıklamalar Danimarka ve Grönland yönetimleri tarafından sert biçimde reddedilmişti. Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, egemenliğin devrine yönelik tüm girişimlere karşı olduğunu yinelemişti.

Kaynak: AA

Grönland ABD
