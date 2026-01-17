Trump'a Suikastla Suçlanıyordu: Müebbet Hapsi İsteniyor

ABD Başkanı Trump'a suikastla suçlanan şüpheli için talep edilen ceza belli oldu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık dosyada, şüphelinin müebbet hapse çarptırılması istendi.

Trump'a Suikastla Suçlanıyordu: Müebbet Hapsi İsteniyor
ABD Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'a 2024'te suikast girişiminden suçlu bulunan 59 yaşındaki Ryan Wesley Routh için müebbet hapis talep etti.

ABD basınında yer alan habere göre, federal savcılar, hazırladıkları 21 sayfalık bir dosyada, Routh'un müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

Routh'un ceza duruşması 4 Şubat'ta yapılacak.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

Ayrıca önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla suçlanan Routh, suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.

Ancak mahkeme 23 Eylül'de Routh'u hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.

Kaynak: AA

