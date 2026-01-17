Operasyonda Yeni Cephe! Suriye Ordusu İlerliyor, Hedef Rakka

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Suriye ordusunun, PKK terör örgütünün ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat'ın batısındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği belirtildi.

Askeri bölge ilan edilen alanın haritasının da paylaşıldığı haberde, askeri bölgenin Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına uzandığı görüldü.

Ordu, Fırat'ın batısındaki bölgedeki sivil halkı terör örgütü PKK, eski rejimin kalıntıları ve terör örgütü YPG mevzilerinden derhal uzaklaşma çağrısında bulundu.

Suriye ordusu, yeni askeri bölge duyurusunun ardından operasyonu Fırat Nehri boyunca genişleterek Madan bölgesinden Rakka’nın güneyi ile Tabka Barajı yönüne doğru yeni bir cephe açtı.

Örgüt işgalindeki Fırat Nehri üzerinde, Rakka’nın güneyi ile Deyrizor’un kuzeyi arasında kalan Madan bölgesinde bulunan Suriye ordu güçleri, kuzeye doğru harekete geçti. Ordunun nehir boyunca kuzeye doğru ilerleyerek Tabka kenti ile Rakka’nın güney kesimlerine ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye’ye bilgi veren ordu kaynakları da Meskene yönünden gelen birliklerin Tabka kenti yakınlarındaki Safyan petrol sahası, Rasafa kavşağı ve Thawra petrol sahasının kontrolünü ele geçirmeyi başardığını bildirdi.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'da başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı. Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan, Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.