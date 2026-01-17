Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi: 'Onları Kimseye Bırakmam!'
Adana’da, Sergen Altunbaş, eşinin evi terk etmesinin ardından tabancayla 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti. Ada ve Mert'in cenazeleri, yan yana toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran anne Gizem Deniz, çocuklarının tabutuna sarılarak, "Onları kimseye bırakmam" dedi, anneanne ise "Torunlarımın gözü açıktı, gözü açık gittiler" diyerek feryat etti.
Kaynak: DHA
Olay, 15 Ocak akşamı Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde meydana geldi. Tartıştığı eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'a (6) tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından baba ile 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ada ve Mert kardeşler, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Karayusuflu Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenaze sırasında güçlükle ayakta duran Gizem Deniz, ağlayarak tabutlara sarılıp, "Onları kimseye bırakmam" diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı. Anneanne ise "Torunlarımın gözü açıktı, gözü açık gittiler" diyerek feryat etti.
Öte yandan, intihar eden baba Sergen Altunbaş’ın cenazesinin ise öğle vakti Hadırlı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.