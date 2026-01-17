CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siyasette parti değişiklikleri sürerken, Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Belediyesi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen Şenol Öncül’ün partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldığı belirtildi.

CHP’DEN AK PARTİ’YE DİKKAT ÇEKEN GEÇİŞ

Başta CHP olmak üzere farklı partilerden AK Parti’ye yönelik geçişler devam ederken, son olarak Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül de parti değiştiren isimler arasına katıldı. Öncül, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle resmen partiye üye oldu.

ROZETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Şenol Öncül’ün AK Parti rozetinin, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak AK Parti Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

'EVİME DÖNÜYORUM' MESAJI

Parti değişikliğine ilişkin açıklama yapan Öncül, "AK Parti benim yabancı olduğum bir parti değil. Daha önce de bu partinin bir üyesi ve neferiydim. Allah nasip ederse yeniden partime dönerek beldeme hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağım." ifadelerini kullandı.

31 MART’TA CHP’DEN SEÇİLMİŞTİ

Şenol Öncül, 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde CHP’den Aşdağul Belediye Başkanı seçilmişti. Öncül’ün AK Parti’ye geçişi, siyaset kulislerinde yeni bir transfer olarak değerlendirilirken, parti değişikliklerinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği yorumları yapılıyor.

