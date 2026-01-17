Trafikte Tartıştı, Peşinden Koşup Bıçakladı: Savunması 'Pes' Dedirtti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’da trafikte yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 39 yaşındaki Enes Yılmaz’ı bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki Evren Arslan’ın yargılanmasına başlandı. Sanık Arslan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olay, geçen yıl yıl Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Evren Arslan, ağabeyi Ufuk Arslan’ın kullandığı hafif ticari araçla seyir halindeyken, elektrikli bisiklet kullanan Enes Yılmaz ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Arslan, Yılmaz’ı karnından ve sol bacağından bıçakladı.

GÖRÜNTÜLER YER ALDI

İddianamede yer alan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinde, Arslan’ın Yılmaz’ın peşinden koşarak saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, olay sonrası yaralıya tampon yapıldığı ve sanığın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı görüldü. Yaralanan Enes Yılmaz, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Entübe edilen Yılmaz, 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

'KEŞKE BEN YARALANSAYDIM'

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan Evren Arslan, kendisini şöyle savundu: "Olay günü saat 19. 00 sıralarında abim Ufuk ile birlikte iş yerimizden çıktık. Alemdar Mahallesi’ne gidiyorduk. Aracı abim kullanıyordu. Soğanlı Mahallesi’nde kullandığı motosikletle giderken cep telefonunu karıştırıp, yalpalayan sürücüyü ağabeyim korna çalarak uyardı. Tanımadığımız o kişi, bir süre sonra bize hakaret ve küfredince zoruma gitti. Araçtan inip, koşarak peşinden gittim. Ona yumruk attım ama denk gelmedi. Kullandığı motoru üzerime sürünce, iş yerinde kullandığım montumun cebinde kalan bıçağı ona salladım. Yaralanmıştı. Ağabeyimle kendisine tampon yaptık. Bu sırada ben 112’yi iki kez aradım. Suçlamaları bu şekilde kabul ediyorum. Öldürmek niyetim yoktur. Keşke ben yaralansaydım."

Müşteki Enes Yılmaz ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, olay anını hatırlamadığını ve yoğun bakımda gözlerini açtığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA