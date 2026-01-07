Sokak Maçında Bıçaklı Dehşet! Sebebi 'Pes' Dedirtti!

Sokakta oynanan futbol maçı dehşete dönüştü. Pas vermediği gerekçesiyle 16 yaşındaki çocuk bacağından bıçaklandı.

Son Güncelleme:
Sokak Maçında Bıçaklı Dehşet! Sebebi 'Pes' Dedirtti!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta oynanan futbol maçı, akıl almaz bir şiddet olayına dönüştü. Pas vermediği gerekçesiyle tartışmaya karışan 16 yaşındaki bir çocuk, bacağından bıçaklandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde bir imam hatip ortaokulu önünde meydana geldi. Tanımadığı gençlerle futbol oynayan Suriye uyruklu Obai D. ile grup arasında 'pas vermediği' gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kavga sırasında Obai D., sağ bacağından bıçaklanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

İETT Otobüsünde Bıçaklı Saldırı! Yaralıların Durumu AğırİETT Otobüsünde Bıçaklı Saldırı! Yaralıların Durumu AğırGüncel

Kırıkkale’de Silahlı ve Bıçaklı Kavga! Yaralılar VarKırıkkale’de Silahlı ve Bıçaklı Kavga! Yaralılar VarGüncel

Adana’da Bıçaklı Kavga: 4 Kişi TutuklandıAdana’da Bıçaklı Kavga: 4 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Bıçaklı Saldırı
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Bakanlık İl İl Uyardı! Çığ, Fırtına ve Sel Geliyor! Bakanlık İl İl Uyardı! Çığ, Fırtına ve Sel Geliyor!
BUDO Seferleri İptal Edildi BUDO Seferleri İptal Edildi
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Toplantı Tarihi Belli Oldu
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltındaydı... Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı
Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Binasında Silahlı Saldırı Emekliliği Reddedildi, Avukatı Öldürdü!
Üç İsim Daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı, Asker Selamı Verdi