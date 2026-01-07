Sokak Maçında Bıçaklı Dehşet! Sebebi 'Pes' Dedirtti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokakta oynanan futbol maçı, akıl almaz bir şiddet olayına dönüştü. Pas vermediği gerekçesiyle tartışmaya karışan 16 yaşındaki bir çocuk, bacağından bıçaklandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde bir imam hatip ortaokulu önünde meydana geldi. Tanımadığı gençlerle futbol oynayan Suriye uyruklu Obai D. ile grup arasında 'pas vermediği' gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kavga sırasında Obai D., sağ bacağından bıçaklanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA