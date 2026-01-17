Trafikte Yapay Zeka Dönemi! Radarı 'Kandırma' Oyunu Bitiyor

Radar kamerasını görünce yavaşlayıp sonra hızlanarak cezadan kaçma dönemi sona erdi. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde devreye aldığı yapay zeka destekli sistem, sürücüleri iki nokta arasındaki ortalama hız üzerinden denetleyecek.

Son Güncelleme:
Trafikte Yapay Zeka Dönemi! Radarı 'Kandırma' Oyunu Bitiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılıyla birlikte trafik denetimlerinde yeni bir dönem başladı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde devreye aldığı yapay zeka destekli Akıllı Koridor Sistemi, sürücülerin hızını artık tek bir noktada değil, iki kontrol noktası arasındaki ortalama hız üzerinden ölçüyor. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarıyla giriş ve çıkış noktaları kaydediliyor. Sürücü, belirlenen mesafeyi izin verilen süreden daha kısa sürede tamamlarsa sistem otomatik olarak hız ihlali tespit ediyor. Böylece radar kamerası önünde kısa süreli fren yapmak cezayı engellemiyor.

CEZA SADECE HIZ İHLALLERİNE DEĞİL

Yeni sistem yalnızca hız ihlallerini değil; emniyet kemeri takmama, hatalı şerit değiştirme ve cep telefonu kullanımını da gece gündüz yüksek çözünürlüklü kameralarla tespit edebiliyor. İhlaller saniyeler içinde analiz edilerek ceza işlemleri e-Devlet üzerinden tamamlanıyor. Yetkililer, uygulamayla birlikte sürücü davranışlarının kalıcı olarak değişmesinin hedeflendiğini belirtirken, radar önünde yapılan 'anlık yavaşlama' alışkanlığının da tarihe karıştığına dikkat çekiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Yeni Trafik Düzenlemesi Geliyor! 180 Bin TL Ceza ve Ehliyete El Konulacakİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Yeni Trafik Düzenlemesi Geliyor! 180 Bin TL Ceza ve Ehliyete El KonulacakEkonomi

Zorunlu Olmasına 2 Ay Kaldı! Aracına Takmayanlar Muayeneden GeçemeyecekZorunlu Olmasına 2 Ay Kaldı! Aracına Takmayanlar Muayeneden GeçemeyecekGüncel

Trafikte Bunları Yapan Sürücü Yandı: Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar KatlanıyorTrafikte Bunları Yapan Sürücü Yandı: Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar KatlanıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trafik Cezası
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Eşini Ağır Şekilde Darp Eden Polis Tutuklandı! Bakanlardan Peş Peşe Açıklamalar Eşini Ağır Şekilde Darp Eden Polis Tutuklandı!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
DMM'den 'Kürtlere Hasmane Tutum' İddiasına Net Yanıt! 'Dikkate Almayın' DMM'den 'Kürtlere Hasmane Tutum' İddiasına Net Yanıt!
ÇOK OKUNANLAR
Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi: 'Onları Kimseye Bırakmam!' Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama! Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama!
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Görevinden Alınmıştı: Tan Sağtürk Bakan Danışmanı oldu Tan Sağtürk'ün Yeni Görevi Belli Oldu
17 Yaşındaki Atlas Çağlayan Bıçaklanarak Öldürülmüştü: 15 Yaşındaki Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı! Annesinin Feryadı Yürek Dağladı 17 Yaşındaki Atlas Çağlayan Bıçaklanarak Öldürülmüştü: 15 Yaşındaki Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı