Trafikte Yapay Zeka Dönemi! Radarı 'Kandırma' Oyunu Bitiyor

2026 yılıyla birlikte trafik denetimlerinde yeni bir dönem başladı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde devreye aldığı yapay zeka destekli Akıllı Koridor Sistemi, sürücülerin hızını artık tek bir noktada değil, iki kontrol noktası arasındaki ortalama hız üzerinden ölçüyor. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarıyla giriş ve çıkış noktaları kaydediliyor. Sürücü, belirlenen mesafeyi izin verilen süreden daha kısa sürede tamamlarsa sistem otomatik olarak hız ihlali tespit ediyor. Böylece radar kamerası önünde kısa süreli fren yapmak cezayı engellemiyor.

CEZA SADECE HIZ İHLALLERİNE DEĞİL

Yeni sistem yalnızca hız ihlallerini değil; emniyet kemeri takmama, hatalı şerit değiştirme ve cep telefonu kullanımını da gece gündüz yüksek çözünürlüklü kameralarla tespit edebiliyor. İhlaller saniyeler içinde analiz edilerek ceza işlemleri e-Devlet üzerinden tamamlanıyor. Yetkililer, uygulamayla birlikte sürücü davranışlarının kalıcı olarak değişmesinin hedeflendiğini belirtirken, radar önünde yapılan 'anlık yavaşlama' alışkanlığının da tarihe karıştığına dikkat çekiyor.

