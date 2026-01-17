DMM'den 'Kürtlere Hasmane Tutum' İddiasına Net Yanıt! 'Dikkate Almayın'
İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye’nin Suriye’de Kürtlere yönelik düşmanca bir politika izlediği' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, terörle mücadele söylemlerinin bağlamından koparılarak dezenformasyon amacıyla servis edildiği vurgulandı.
İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin Suriye’de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği ve Cumhurbaşkanı ile bakanların bu yönde açıklamalar yaptığı iddialarını sert bir dille yalanladı. DMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların 'bütünüyle asılsız' olduğu vurgulandı.
'DİKKATE ALMAYIN' UYARISI
Açıklamada, Türkiye’nin söylem ve politikalarının 'yalnızca terör ve terörist yapıları hedef aldığı' belirtilerek, bu açıklamaların amacından koparılarak bazı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amacıyla dolaşıma sokulduğu ifade edildi. Açıklamanın devamında "Kamuoyunun ve asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."
Türkiye’nin Suriye’de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu yönde açıklamalarının olduğuna ilişkin iddialar bütünüyle asılsızdır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 17, 2026
Sadece terörü ve terörist oluşumları hedef alan açıklamaların söyleminden ve… pic.twitter.com/vcTCeedNMA
