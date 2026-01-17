DMM'den 'Kürtlere Hasmane Tutum' İddiasına Net Yanıt! 'Dikkate Almayın'

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye’nin Suriye’de Kürtlere yönelik düşmanca bir politika izlediği' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, terörle mücadele söylemlerinin bağlamından koparılarak dezenformasyon amacıyla servis edildiği vurgulandı.

DMM'den 'Kürtlere Hasmane Tutum' İddiasına Net Yanıt! 'Dikkate Almayın'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin Suriye’de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği ve Cumhurbaşkanı ile bakanların bu yönde açıklamalar yaptığı iddialarını sert bir dille yalanladı. DMM tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların 'bütünüyle asılsız' olduğu vurgulandı.

'DİKKATE ALMAYIN' UYARISI

Açıklamada, Türkiye’nin söylem ve politikalarının 'yalnızca terör ve terörist yapıları hedef aldığı' belirtilerek, bu açıklamaların amacından koparılarak bazı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amacıyla dolaşıma sokulduğu ifade edildi. Açıklamanın devamında "Kamuoyunun ve asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."

Kaynak: Haber Merkezi

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli: Güney Marmara'daki Tüm Seferler İptal Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, Tüm Seferler İptal
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Eşini Ağır Şekilde Darp Eden Polis Tutuklandı! Bakanlardan Peş Peşe Açıklamalar Eşini Ağır Şekilde Darp Eden Polis Tutuklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi: 'Onları Kimseye Bırakmam!' Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama! Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama!
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Görevinden Alınmıştı: Tan Sağtürk Bakan Danışmanı oldu Tan Sağtürk'ün Yeni Görevi Belli Oldu
17 Yaşındaki Atlas Çağlayan Bıçaklanarak Öldürülmüştü: 15 Yaşındaki Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı! Annesinin Feryadı Yürek Dağladı 17 Yaşındaki Atlas Çağlayan Bıçaklanarak Öldürülmüştü: 15 Yaşındaki Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı