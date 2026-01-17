Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli: Güney Marmara'daki Tüm Seferler İptal

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 23.00'teki seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre sürecek.

MARMARA-ADALAR HATTI DA İPTAL

YYarın Güney Marmara-Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA