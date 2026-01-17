Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli: Güney Marmara'daki Tüm Seferler İptal

Güney Marmara'da etkili olan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. Bozcaada ile Geyikli arasında planlanan feribot seferleri ve Marmara-Adalar hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 23.00'teki seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre sürecek.

MARMARA-ADALAR HATTI DA İPTAL

YYarın Güney Marmara-Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

