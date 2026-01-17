Eşini Ağır Şekilde Darp Eden Polis Tutuklandı! Bakanlardan Peş Peşe Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da yaşayan Fatma Ç. (36), boşanma aşamasında olduğu polis memuru eşi Y.Ç. (44) tarafından darp edildiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri oluşan Fatma Ç., tehditlerin sürdüğünü belirterek can güvenliğinin olmadığını söyledi. Eşinden tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini belirten Fatma Ç., "Can güvenliğim yok. Adil bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olayın 12 Ocak’ta Ankara’da meydana geldiği belirtilerek, tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu, polis memurunun tutuklandığı ve olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir polis başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Tarafların karşılıklı şikayetçi olması üzerine adli süreç başlatıldı. Gözaltına alınan polis memuru, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. Olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir polis başmüfettişi görevlendirildi.

BAKAN TUNÇ: AŞAĞILIK SALDIRI

Yaşananlara ilişkin hükümet kanadından da sert tepkiler geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddeti 'insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık ve en aşağılık saldırı' olarak nitelendirerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'kasten yaralama' suçundan soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır.



Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz.



Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 17, 2026

BAKAN GÖKTAŞ: MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şiddete uğrayan kadının yanında olduklarını belirterek, açılacak davaya bakanlık olarak müdahil olacaklarını duyurdu. Göktaş, "Fail kim olursa olsun, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle sürdüreceğiz”" dedi.

