Eşini Ağır Şekilde Darp Eden Polis Tutuklandı! Bakanlardan Peş Peşe Açıklamalar

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ç.’yi ağır şekilde darp eden polis memuru tutuklandı. Bakanlardan konuya ilişkin peş peşe sert açıklamalar geldi.

Son Güncelleme:
Eşini Ağır Şekilde Darp Eden Polis Tutuklandı! Bakanlardan Peş Peşe Açıklamalar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da yaşayan Fatma Ç. (36), boşanma aşamasında olduğu polis memuru eşi Y.Ç. (44) tarafından darp edildiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri oluşan Fatma Ç., tehditlerin sürdüğünü belirterek can güvenliğinin olmadığını söyledi. Eşinden tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini belirten Fatma Ç., "Can güvenliğim yok. Adil bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olayın 12 Ocak’ta Ankara’da meydana geldiği belirtilerek, tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu, polis memurunun tutuklandığı ve olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir polis başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

Eşini Ağır Şekilde Darp Eden Polis Tutuklandı! Bakanlardan Peş Peşe Açıklamalar - Resim : 1

BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Tarafların karşılıklı şikayetçi olması üzerine adli süreç başlatıldı. Gözaltına alınan polis memuru, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. Olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir polis başmüfettişi görevlendirildi.

BAKAN TUNÇ: AŞAĞILIK SALDIRI

Yaşananlara ilişkin hükümet kanadından da sert tepkiler geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddeti 'insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık ve en aşağılık saldırı' olarak nitelendirerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'kasten yaralama' suçundan soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

BAKAN GÖKTAŞ: MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şiddete uğrayan kadının yanında olduklarını belirterek, açılacak davaya bakanlık olarak müdahil olacaklarını duyurdu. Göktaş, "Fail kim olursa olsun, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle sürdüreceğiz”" dedi.

'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadına Şiddet! Evine Kadar Takip Edip Defalarca Bıçakladı'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadına Şiddet! Evine Kadar Takip Edip Defalarca BıçakladıGüncel

Canlı Yayında Kadına Şiddet! Bakan Yerlikaya 'Gereği Yapıldı' Diyerek DuyurduCanlı Yayında Kadına Şiddet! Bakan Yerlikaya 'Gereği Yapıldı' Diyerek DuyurduGüncel

Emniyet Müdürüne Kadına Şiddetten KelepçeEmniyet Müdürüne Kadına Şiddetten KelepçeGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Polis Ankara
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli: Güney Marmara'daki Tüm Seferler İptal Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, Tüm Seferler İptal
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Atlas Çağlayan'ın Annesine Kan Donduran Tehdit Mesajları! Savcılık Soruşturma Başlattı Atlas Çağlayan'ın Annesine Kan Donduran Tehdit Mesajları!
ÇOK OKUNANLAR
Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi: 'Onları Kimseye Bırakmam!' Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama! Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama!
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Görevinden Alınmıştı: Tan Sağtürk Bakan Danışmanı oldu Tan Sağtürk'ün Yeni Görevi Belli Oldu
17 Yaşındaki Atlas Çağlayan Bıçaklanarak Öldürülmüştü: 15 Yaşındaki Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı! Annesinin Feryadı Yürek Dağladı 17 Yaşındaki Atlas Çağlayan Bıçaklanarak Öldürülmüştü: 15 Yaşındaki Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı