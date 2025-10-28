Emniyet Müdürüne Kadına Şiddetten Kelepçe
Kadına şiddetin son adresi Bolu oldu. Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T., evli olduğu kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Tokgöz’ün görevinden de açığa alındığı öğrenildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Tokgöz, evli olduğu kadına şiddet uyguladı. Kadının şikayeti üzerine Tokgöz gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi’ne sevk edilen Tokgöz, savcılık tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından Bolu Cezaevine gönderildi.
Hakkında idari soruşturma da başlatılan Tokgöz’ün görevinden açığa alındığı öğrenildi.
Kaynak: ANKA
