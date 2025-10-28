Emniyet Müdürüne Kadına Şiddetten Kelepçe

Kadına şiddetin son adresi Bolu oldu. Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T., evli olduğu kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Tokgöz’ün görevinden de açığa alındığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Emniyet Müdürüne Kadına Şiddetten Kelepçe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Tokgöz, evli olduğu kadına şiddet uyguladı. Kadının şikayeti üzerine Tokgöz gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi’ne sevk edilen Tokgöz, savcılık tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından Bolu Cezaevine gönderildi.

Hakkında idari soruşturma da başlatılan Tokgöz’ün görevinden açığa alındığı öğrenildi.

Kadına Şiddetten Ceza Alan Ozan Güven'den Şaşırtan Savunma! 'Sabun Kaçmış Olabilir'Kadına Şiddetten Ceza Alan Ozan Güven'den Şaşırtan Savunma! 'Sabun Kaçmış Olabilir'Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Bolu Kadına Şiddet
Son Güncelleme:
Otel Sahipleri, İş İnsanları, Belediye Çalışanları... 'Manavgat Soruşturması'nda 24 Gözaltı Daha Otel Sahipleri, İş İnsanları... 6 İlde Yeni Gözaltılar
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Yeni Altay Tankı Envantere Girdi: ‘Türkiye’yi Göz Ardı Edilemez Ülke Haline Getirdik’ ‘Türkiye’yi Göz Ardı Edilemez Ülke Haline Getirdik’
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi
Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm
Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı? Uzmanlardan Net Yanıt Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı?
Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor
Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi