Yeni Altay Tankı Envantere Girdi: ‘Türkiye’yi Göz Ardı Edilemez Ülke Haline Getirdik’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan’da gerçekleştirilen BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi açılışı ile Altay tanklarının ilk teslimat töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefine doğru büyük adımlar attığını belirterek, yerli ve milli üretim kapasitesinin güçlendiğini vurguladı.

840 bin metrekarelik tesisin 1.500’den fazla nitelikli personele ev sahipliği yapacağını açıklayan Erdoğan, Altay tanklarının ambargolara rağmen üretildiğini ve en zorlu koşullara uygun olduğunu söyledi.

Ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayisinde dünya çapında önemli bir konuma ulaştığını, İHA ve SİHA üretiminde lider ülkeler arasında yer aldığını ve 180 ülkeye ihracat yaptığını ifade etti. Erdoğan, yeni teknolojiler ve projelerle savunma kapasitesini daha da artıracaklarını belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

“Türk savunma sanayii adına büyük bir heyecanı ve aynı zamanda büyük bir gururu hep birlikte yaşıyoruz. Ülkemiz savunma sanayine, mühendis ve teknisyenlerimize duyduğumuz güvenin boşuna olmadığını, gerek bu tesis gerekse teslimatı yapılan Altay tankımızla bir kez daha görüyoruz. Savunma sanayimizin gelişmesi, güçlenmesi ve tam bağımsızlık hedefine ulaşması için canla başla çalışan herkese, sektördeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Kıymetli dostlar, başkanlığını yaptığım Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde alınan kararlar ışığında, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bir yandan yeni projeleri, yeni savunma ürünlerini geliştirip devreye alırken, diğer yandan yeni tesislerimizin açılışını yapıyor, yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz.

Bundan iki ay önce, 47 araçtan oluşan sistemler sistemi Çelik Kubbe’yi kahraman ordumuza kazandırmıştık. Aynı şekilde, ASELSAN’ımızdaki 14 üretim tesisimizin açılışını yapmış, 1,5 milyar dolar yatırım değerine sahip Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temellerini atmıştık. Bugün de BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz.

Ulaştırma ve geliştirme merkezleriyle, test alanlarıyla, zırhlı laboratuvarları ve eğitim parkurlarıyla 840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste, inşallah 1.500’ü aşkın nitelikli personelimiz görev yapacak. Robotik kaynak sistemlerinden ileri sensör teknolojilerine, simülasyon altyapısından veri analitiğine kadar kapsamlı bir teknoloji üssü daha savunma ekosistemimize entegre olacak.

‘AMBARGOLARA RAĞMEN BUGÜNE GELDİK’

63.000 metrekare kapalı alana sahip seri üretim hattımızda, her ay 8 adet Altay tankı ile muharebe sahasının kalesi olarak tarif edilen 10 adet Altuğ imal edilecek. Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay tanklarından da hedefimiz, özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen, nasıl bugünkü aşamaya geldiysek, inşallah bundan sonraki süreci de başarıyla yürüteceğiz.

‘ENGELLER MENZİLE VARMAMIZA ASLA MANİ OLAMAZ’

Her zaman söylüyorum, bakın, bugün bir kez daha tekrar ediyorum: Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır, belki biraz geciktirir. Ama menzile varmamıza asla mani olamaz. Ya bir yol bulur, ya bir yol açar, eninde sonunda hedeflediğimiz yere ulaşırız. Stratejik önemi fevkalade yüksek bu modern tesisin, bizleri hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum.

‘YENİ BİR JEOPOLİTİK DENKLEM KURULMAKTA’

Kıymetli dostlar, küresel ölçekte süren askeri, siyasi ve ekonomik rekabet her geçen gün boyut ve şekil değiştiriyor. Yeni araçlar, yeni imkânlar, yeni kabiliyetler, bu mücadelenin hem seyrini etkiliyor hem de kapsama alanını genişletiyor. Gümrük vergilerinin teknolojik kırılmaları tetiklediği, enerji politikalarının gıda güvenliğini doğrudan tehdit ettiği hassas bir dönemin içindeyiz.

Şunu bir defa çok net görebiliyoruz: Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta. Uluslararası sistem yalnızca kabuk değil, mecra da değiştirmektedir. Sayısı bir elin beş parmağını geçmeyen güçlerin küresel sistemi domine ettiği düzende ciddi kırılmalar yaşanmaktadır.

Yakın tarihte defalarca şahit olduğumuz üzere, ne uluslararası kurumlar ne de beynelmilel hukuk insanlara yeterli güveni ve güvenceyi artık veremiyor. Haklı olmanın yetmediği, hakkınızı korumak için güçlü olmanız gerektiği bir dünyada yaşadığımız gerçeğiyle sürekli yüzleşiyoruz. Bunu önce 1990’lı yıllarda Bosna’da gördük. Daha sonra 14 yıl boyunca komşumuz Suriye’de gördük. En son, 70.000 masumun hayatını kaybettiği Gazze soykırımında gördük.

‘YENİ DÜZENDE KİMSE KİMSEYE ACIMAZ’

Çoğu çocuk ve kadın, binlerce, yüzbinlerce kardeşimiz buralarda katledildi, toplu kıyıma uğradı; fakat ne uluslararası hukuk ne de dev bütçeli kurumlar bu zulümlerin ve katliamların önüne geçemedi. Küresel barış ve güvenliği sağlamakla görevli yapılar hiçbir adım atmadı. Bırakın engellemeyi, birçok bölgede eli kanlı zalimleri koruyup kolladılar. Şurası bir gerçek ki, günümüzde onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız, her alanda güçlü olmak, caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Ekonominizi güçlendirmek, dışa bağımlılığınızı azaltmak, kapasitenizi artırmak; yani kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi takdirde, üzülerek ifade ediyorum, kurtlar sofrasına dönüşen bu yeni düzende kimse kimseye acımaz, gözünün yaşına bakmaz.

‘TÜRKİYE’Yİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ BİR ÜLKE HALİNE GETİRDİK’

Dostlar, bu noktada şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim: Risk ve tehditlerin asimetrik biçimde arttığı bu dönemin farkına en erken varan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. İlk günden itibaren değerlendirmelerimizi yaptık, tedbirlerimizi aldık; tabiri caizse dersimize çok iyi çalıştık. Son 23 yılda, savunma sanayi, diplomasi ve güvenlik başta olmak üzere attığımız adımlarla Türkiye’yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik.

Mazlumun zalime boyun eğmediği, güçlü olanın güçsüzü ezmediği adil bir dünya için diplomatik, askeri, siyasi, ticari ve ekonomik tüm imkânlarımızı seferber ettik. En sıkıntılı zamanlarında dostlarımızın yardımına koştuk; kardeşlerimizin yaralarını sardık. Türkiye’ye nerede ihtiyaç duyulduysa, imkânlarımız ölçüsünde elimizden geleni hiçbir bagaj taşımadan yapmaya gayret ettik. Bununla birlikte muhtaç olmamak için de kendi teknolojimizi kendimiz üretmeye başladık.

‘HER ÜRÜNÜ MERAKLA BEKLENEN BİR ÜLKEYİZ’

Savunma sanayinde devletimizin desteği, özel sektörün dinamizmi ile birleşince, hamdolsun son yıllarda büyük bir sıçrama yakaladık. Size bir 20–25 yıl geriye götürmek istiyorum: Ülkemizde toplu iğne üretebiliyor muyduk? Silâhtan bahsetmiyorum bile. Hayır. Ama şu anda, hamdolsun, silâhlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde %20’yi bile üretemiyorduk; ama şimdi %80’e yaklaştık.

İnsansız hava araçları… Nerede? Böyle bir imkânımız var mıydı? Yoktu. Ama şimdi insansız hava araçlarını, silâhlı insansız hava araçlarını, Akıncısını üreten bir Türkiye var. Son teknolojiye sahip hava, kara ve deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık yalnızca takip eden değil, takip edilen bir devletiz. Modern silâh sistemlerinden kompleks koruma paketlerine, sürüş destek modüllerinden elektronik harp altyapısına kadar her hamlesi, her ürünü merakla beklenen bir ülkeyiz.

‘HER 100 İNSANSIZ HAVA ARACINDAN 65’İNİ BİZ TEDARİK ETTİK’

Sektördeki 3.500’ü aşkın savunma sanayi şirketimiz ve 100.000’in üzerindeki nitelikli personelimiz arı gibi çalışmayı; küresel barış, huzur ve güvenliğe doğrudan katkı yapmayı sürdürüyor.

Dışa bağımlılık oranımız, %80’in üzerindeydi. Şimdi artık %20 bile değil. Güvenlik güçlerimizin neredeyse tüm ihtiyaçlarını yerli ve milli savunma araç ve ekipmanlarımızla temin ediyoruz.

‘DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 11. SAVUNMA İHRACATÇISIYIZ’

Savunma sanayinde bin dört yüzün üzerinde projemiz var. İHA ve SİHA alanında dünyanın en başarılı ilk üç ülkesi arasındayız. Halihazırda dünyadaki en büyük 11. savunma ihracatçısıyız. 2024’te dünya ihracat pazarında %65’le yerimizi aldık. Yani dünya genelinde satılan her 100 insansız hava aracından 65’ini biz tedarik ettik. Tam 180 ülkeye ürün ihraç ettik. 2025’te bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz. Bu rakamları daha da artırmak, çeşitlendirmek, detaylandırmak mümkün.

‘BAŞIMIZI BELAYA SOKMAYIN DİYENLERE RAĞMEN YAPTIK’

Geçmişte haksız uygulamalara, çifte standartlara, baskı ve ambargolara maruz kalmış bir ülke olarak kaybettiğimiz zamanı telafi etmeyi başardık. Bunu da, ana muhalefetin temsilcisi olduğu komplekslerini bir türlü yenemeyen, kifayetsizlerin engelleme girişimlerine rağmen yaptık. Ne diyorlardı? “Onlar yapamaz” diyorlardı. Biz “yaparsa bu ülkenin evlatları yapar” dedik ve yola koyulduk. Genç mühendislerimize, genç kardeşlerimize, bu ülkenin genç beyinlerine inandık, onlara güvendik. “Boynunuzdan büyük işlere kalkışmayın, başımızı belaya sokmayın” diyenlere rağmen yaptık. “Siz teknolojiden ne anlarsınız? Oturun oturduğunuz yerde” diyenlere rağmen bütün bunları başardık.

Yoksa biz de bizden öncekiler gibi davranabilir, hiçbir riske girmeden, statikonun konforlu alanında iktidarımızı rahatça sürdürebilirdik. Ama biz bu düzene itiraz ettik. Bu bağımlılık ilişkisine başkaldırdık. Kelimenin tam anlamıyla, kelle koltukta bir mücadele ile hamdolsun sadece 23 yılda, dünyanın gıptayla baktığı, kimilerinin sevinçle, kimilerinin de endişeyle takip ettiği bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik.

‘İLERİ TEKNOLOJİYİ YAKALAMAK DURUMUNDAYIZ’

Tabii burada şunu da ifade etmek durumundayım: Savunma sanayimize yaptığımız bütün yatırımların gerçek değeri, inşallah gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacak. Bugün muhalefetin küçümsediği, itibarsızlaştırmak için her yolu denediği projelerin neye tekabül ettiğini, bizden sonraki nesiller daha net görecekler.

Kardeşlerim, her zaman söylüyorum: Biz ulaştığımız noktayı asla yeterli bulmuyoruz. Şu Altay tanklarını bugün burada görüyoruz. Yeterli mi? Bize göre yeterli değil. Biz çok daha ileri teknolojiyi yakalamak durumundayız. Bu Alman teknolojisiydi, biz şimdi onu çok daha ileri taşıdık. Bugün burada olduğu gibi, büyük bir kararlılıkla hamlelerimize devam ediyoruz.

‘TANKIMIZ EN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN’

Bir buçuk milyon mühendislik saatiyle, 35 bin kilometreyi kapsayan test süreciyle, 3.700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay tanklarımızın ilkini bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Güncel muharebe ortamına en yüksek düzeyde adapte olmak üzere, yeni sistemlerle donatılan Altay tankımız en zorlu çevre koşullarına uygun olarak geliştirildi.

Gerek atış gücü, gerek devamlılık, gerekse mobilite kabiliyetlerine dönük testleri, hamdolsun, başarıyla tamamladı. Bu yıl başlattığımız teslimatı, önümüzdeki senelerde daha da artan sayılarla gerçekleştireceğiz. Takip eden partilerde ise, yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz Batu güç grubu ile birlikte Altay tanklarımızı ordumuzun envanterine katacağız.

‘YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARDINA KADAR AÇTIK’

Altay ile birlikte, Leopard 2A4 modernizasyon projemizin de teslimini önümüzdeki sene yapacağız. Dost ve müttefik ülkelerin de yoğun ilgisiyle Altay, yurt dışı pazarlarda Türk savunma sanayisinin etki ve görünürlüğüne önemli bir katkı sunacak.

Şunu da özellikle belirtmek istiyorum: Altay ile birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz. Altay’ın üretim ve geliştirme sürecinde edindiğimiz tecrübe ile dijital kontrol sistemlerinden, yapay zekâ destekli karar alma yapılarına, otonom hareket yeteneklerinden ileri koruma sistemlerine kadar büyük bir yetkinlik kazandık. Bu birikimi en iyi şekilde değerlendirecek, gelecekte dünya sahnesine çıkaracağımız yeni ürünlerimizi inşallah daha da geliştireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."