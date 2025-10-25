Kadına Şiddetten Ceza Alan Ozan Güven'den Şaşırtan Savunma! 'Sabun Kaçmış Olabilir'

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven, 5 yıl sonra sessizliğini bozdu: "Bir kadını dövmedim, gözüne sabun da kaçmış olabilir. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur."

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven'in itirazı İstinaf Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Güven'in cezasında herhangi bir indirime gidilmedi. Ünlü oyuncu gerekçeli kararın ardından 45 gün cezaevine girecek. Güven, kararın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BİR YERİ AÇILIR, KIRILIR...'

Güven, "Ben iddia edildiği gibi bir kadını dövmedim, işkence etmedim. Gözüne ne oldu bilmiyorum, sabun da kaçsa olabilir. Ben yapmadım" diyerek kendini savundu. Güven, devamında şu ifadeleri kullandı: "Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim, çünkü ben sana bir şey yapmadım Deniz. 45 gün hapis cezası tutmuyordu. Bana açılan 6 davanın 5'inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil."

Deniz Bulutsuz'dan 'Ozan Güven' Kararına İlk Yorum: 'Hapse Gireceği Günü Bekliyorum'Deniz Bulutsuz'dan 'Ozan Güven' Kararına İlk Yorum: 'Hapse Gireceği Günü Bekliyorum'Magazin

Ünlü Oyuncu Ozan Güven'e Hapis CezasıÜnlü Oyuncu Ozan Güven'e Hapis CezasıGüncel

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme: Rapor hazırlandıOzan Güven-Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme: Rapor hazırlandıYaşam

