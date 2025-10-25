Camide Gizemli Çanta! İçindeki Not Polisi Harekete Geçirdi

Malatya'daki bir caminin tuvaletinde bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Çantadan çıkanlar polisi harekete geçirdi.

Son Güncelleme:
Camide Gizemli Çanta! İçindeki Not Polisi Harekete Geçirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’da bir caminin tuvaletinde bulunan siyah sırt çantası, kısa sürede mahallede paniğe yol açtı. Olay, saat 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kernek Karagözlüler Camii'nin tuvalet bölümünde siyah bir sırt çantasını fark eden cami imamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Camide Gizemli Çanta! İçindeki Not Polisi Harekete Geçirdi - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde 1,5 litrelik pet şişe içerisinde benzin, bir adet biber gazı ve bir adres notu bulundu. Bulunan malzemeler incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Foça'da Selde Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Son Anları Ortaya Çıktı! Aracı Saniyeler İçinde Suya Gömüldü Foça'da Selde Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Son Anları Ortaya Çıktı
Marmaray'da Dehşet Anları! Birden Raylara Atladı Marmaray'da Dehşet Anları! Birden Raylara Atladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak
Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller
Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin
Japonya'da Savaş Alarmı! Asya'da Tansiyon Yükseldi: Rus Savaş Uçakları Sınıra Dayandı Jetler Havalandı Japonya'da Savaş Alarmı! Asya'da Tansiyon Yükseldi: Rus Uçakları Sınıra Dayandı Jetler Havalandı