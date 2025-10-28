Otel Sahipleri, İş İnsanları, Belediye Çalışanları... 'Manavgat Soruşturması'nda 24 Gözaltı Daha

Antalya'da önceki dönem Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında jandarma tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda otel sahibi ve yöneticileriyle, iş insanları ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

OTEL SAHİPLERİ, İŞ İNSANLARI...

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında otel sahibi ve yöneticileriyle, iş insanları ve Sözen döneminde başkan vekilliği görevi yapan bir kişinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinden yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

