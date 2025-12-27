'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadına Şiddet! Evine Kadar Takip Edip Defalarca Bıçakladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karaman'da, bir fabrikada gece vardiyasında çalıştığı öğrenilen Özlem K., iddiaya göre iş çıkışı evinin bulunduğu sokaktaki durakta boşanma aşamasındaki eşi Musa K. ile karşılaştı. Musa K., eve kadar Özlem K.'yi takip etti.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Musa K., evinin bahçesine giren Özlem K.'yi saçından tutarak tekrar sokağa çıkarıp, elindeki bıçakla boynundan, göğsünden ve ellerinden yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Ağır yaralanan Özlem K., özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özlem K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kaçan Musa K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA