'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadına Şiddet! Evine Kadar Takip Edip Defalarca Bıçakladı
Türkiye'de 'önlenemeyen' kadına şiddetin son adresi Karaman oldu. Musa K., isimli erkek, evine kadar takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Özlem K.'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, kaçan zanlı ise her yerde aranıyor.
Karaman'da, bir fabrikada gece vardiyasında çalıştığı öğrenilen Özlem K., iddiaya göre iş çıkışı evinin bulunduğu sokaktaki durakta boşanma aşamasındaki eşi Musa K. ile karşılaştı. Musa K., eve kadar Özlem K.'yi takip etti.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Musa K., evinin bahçesine giren Özlem K.'yi saçından tutarak tekrar sokağa çıkarıp, elindeki bıçakla boynundan, göğsünden ve ellerinden yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ZANLI ARANIYOR
Ağır yaralanan Özlem K., özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özlem K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kaçan Musa K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
