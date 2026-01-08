Rize'de Kanlı Saldırı! Eski Belediye Başkan Yardımcısı Öldürüldü

Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’nda bıçaklı saldırıya uğrayan eski belediye başkan yardımcısı Ali Aydın hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen bıçaklı saldırıda, Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın (41) yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Çayeli ilçesi Sarayköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Aydın cipiyle Artvin istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aracını yol kenarında durdurdu.

KURTARILAMADI

İddiaya göre Aydın, araçtan indiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Aydın, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ali Aydın, acil ameliyata alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırının nedenini ve şüphelinin kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Rize Cinayet
