Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın Babasına Taziye Telefonu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın babası Cüneyt Çağlayan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın babası Cüneyt Çağlayan'la telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tunç, aileye taziyelerini ileterek soruşturma sürecine ilişkin bilgi verdi. Tunç, olayla ilgili adli sürecin tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ve sonuna kadar takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

