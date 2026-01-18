Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın Babasına Taziye Telefonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın babası Cüneyt Çağlayan'la telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tunç, aileye taziyelerini ileterek soruşturma sürecine ilişkin bilgi verdi. Tunç, olayla ilgili adli sürecin tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ve sonuna kadar takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi