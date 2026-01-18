İstanbul'da Trafik Alarmı! Yarın Bu Yollar Kapalı Olacak
Gazeteci Hrant Dink’in ölümünün 19’uncu yılı dolayısıyla yarın Şişli’de düzenlenecek anma programları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yetkililer sürücüleri alternatif güzergâhlara yöneltti.
Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin 19’uncu yılında yarın (19 Ocak) Şişli’de düzenlenecek anma programları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kısıtlamalar saat 11.00 itibarıyla başlayacak.
Trafiğe kapatılacak yollar arasında Halaskargazi Caddesi’nin iki yönü ile Osmanbey, Pangaltı ve Mecidiyeköy bağlantıları bulunuyor. Büyükdere Caddesi’nin bazı kollarında da geçişlere izin verilmeyecek.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Yetkililer, sürücülere Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddelerini alternatif güzergâh olarak kullanmaları uyarısında bulundu.
