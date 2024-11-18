Elazığ’da İki Gencin Feci Şekilde Öldüğü Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Elazığ'da bir şantiye alanında iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, önceki gün Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin devrilmesi sonucu Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) ağır yaralandı.

Elazığ’da İki Gencin Feci Şekilde Öldüğü Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ateş ve Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi.

Elazığ’da İki Gencin Feci Şekilde Öldüğü Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şantiyenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda; gençlerden birinin iş makinesini sürdüğü, diğerinin ise kapısına asılarak gittiği, geri geri giden iş makinesinin bir anda devrildiği ve 2 gencin son anda uzaklaşmaya çalıştığı fakat başarılı olamayarak makinin altında kaldığı görüldü.

Elazığ’da İki Gencin Feci Şekilde Öldüğü Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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