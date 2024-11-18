'Kılıçlı Yemin' Krizinde Yeni Gelişme! İki Teğmene Daha 'İhraç' Tebligatı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası kılıçlarını kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması nedeniyle ihraç talebi tebliğ edilen Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun ardından iki teğmene daha tebligat yapıldı.

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'Kılıçlı Yemin' Krizinde Yeni Gelişme! İki Teğmene Daha 'İhraç' Tebligatı

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu. Bunun üzerine Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ihraç talebi tebliğ edilmişti.

İKİ TEĞMENE DAHA 'İHRAÇ' TEBLİĞİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da 'TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını açıkladı.

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Kaynak: ANKA

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