Türkiye'nin İlk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ’ın Cenaze Programı Belli Oldu

Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılan binlerce tableti temizleyen, Sümerlileri Türkiye'ye öğreten Türkiye'nin ilk Sümeroloğu, 110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, hayatını kaybetti. Çığ’ın ölümü çok sayıda kişiyi üzerken, cenaze programı da belli oldu.

Çığ'ın yarın ikindi vaktinde Mersin'in Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlanıyor.

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Bursa’da doğan Muazzez İlmiye Çığ, 5 yaşında İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi sonrasında ailesiyle birlikte Çorum'a taşındı.

Fransızca ve keman dersleri alan Çığ, 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi. 1931'de mezun olmasının ardından yaklaşık 5 yıl boyunca Eskişehir'de öğretmenlik yaptı. 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü'ne girdi. Antik Şark Eserleri Müzesi'nde binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak görev aldı.

Hatice Kızılyay ve Fritz Rudolf Kraus ile birlikte, müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılan binlerce tableti temizledi, ardından sınıflandırıp, numaralandırdı.

1972'DE EMEKLİYE AYRILDI

Çığ, 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu ve 3 bin tabletin kopyasını çıkarıp, katalog halinde yayımladı. 1972'de emekliye ayrıldı.

Emeklilikten sonra bir süre yurt dışında yaşayan Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji Kongresi'ne katıldı.

İLK ÇİVİ YAZISI VE SÜMEROLOJİ UZMANI UNVANI ALDI

Türkçe’ye çevirdiği, Prof. Samuel Noah Kramer'in 'History Begins at Sumer' adlı kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi sonrasında Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap daha yazdı.

İstanbul Üniversitesi'nden 2000 yılında 'İlk Çivi Yazısı ve Sümeroloji Uzmanı' unvanıyla fahri doktora aldı. Muazzez İlmiye Çığ'ın özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda yer alıyor.

Kaynak: DHA