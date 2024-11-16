Kepçeyle Oynamak İsteyen İki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi: Şantiyede Büyük İhmal İddiası

Elazığ'da bir şantiye alanında meydana gelen kazada kepçenin devrilmesi sonucu iki çocuk yaşamını yitirdi. Operatörün ihtiyaç gidermek için tuvalete gittiği esnada çocukların kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği iddia edildi.

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Kaza, Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği esnada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu Murat Ateş ve Yusuf Gözel adlı iki çocuk ağır yaralandı.

Kepçeyle Oynamak İsteyen İki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi: Şantiyede Büyük İhmal İddiası - Resim : 1

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirilidi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kepçeyle Oynamak İsteyen İki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi: Şantiyede Büyük İhmal İddiası - Resim : 2

VAHİM İDDİA

İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kepçeyle Oynamak İsteyen İki Çocuk Feci Şekilde Can Verdi: Şantiyede Büyük İhmal İddiası - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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