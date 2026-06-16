Ece İrtem Hakkındaki 'Alkol-İlaç' İddiasına Yalanlama: 'Annesi Şokta, İfade Bile Veremedi'

Ece İrtem'in ölümüne ilişkin annesinin ifadesi olarak aktarılan 'alkol ve antidepresan' iddiasına yanıt geldi. İrtem'in avukatı, annesinin şok nedeniyle henüz ifade veremediğini belirterek söz konusu haberleri yalanladı.

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Ece İrtem Hakkındaki 'Alkol-İlaç' İddiasına Yalanlama: 'Annesi Şokta, İfade Bile Veremedi'
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Ece İrtem'in ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialara ailesinin avukatından açıklama geldi. 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan 35 yaşındaki oyuncunun annesinin, "Kızım alkol ve antidepresan aldı, ağzından sıvı geldi" dediği iddia edilmişti.

İrtem ailesinin avukatı Uğur Gökkoyun, söz konusu iddiayı şu sözlerle yalanladı: "Müvekkilim Ece İrtem’in 15.6 2026 günü vefatı sonrasında soruşturma makamlarınca annesinin ifadesinin alındığı beyan edilerek bu ifadeye atfen bazı yorumlarda bulunulmaktadır. Müvekkilimin annesi olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiğinden tıbbı gözetim altına alınmış olup, halen ifadesi alınamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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