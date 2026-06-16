İstanbullular Dikkat, Yarın Sabah Başlıyor: 21 İlçede 9 Saatlik Dev Elektrik Kesintisi
BEDAŞ, 17 Haziran Çarşamba günü şebeke ve altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul’un Avrupa Yakası'ndaki 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak kesintilerin bazı bölgelerde 9 saati bulması bekleniyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yarın gerçekleştirilecek olan kapsamlı planlı kesinti programını kamuoyuyla paylaştı.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 21 ilçe sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak. Çalışmaların büyüklüğüne göre bazı bölgelerde enerji kesintisinin süresi kesintisiz 9 saati bulacak.
İŞTE ELEKTRİKSİZ KALACAK 21 İLÇE
BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yarın planlı elektrik kesintisi yaşayacak ilçelerin tam listesi şu şekilde:
- Esenler
- Büyükçekmece
- Fatih
- Silivri
- Beyoğlu
- Kağıthane
- Esenyurt
- Güngören
- Beşiktaş
- Beylikdüzü
- Sarıyer
- Bağcılar
- Gaziosmanpaşa
- Avcılar
- Eyüpsultan
- Bahçelievler
- Bayrampaşa
- Arnavutköy
- Başakşehir
- Sultangazi
- Küçükçekmece
Kesintilerin hangi ilçede, hangi mahalle ve sokakları kapsayacağına dair sokak detaylı verilere BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden veya Dijital Işık mobil uygulaması üzerinden anlık olarak ulaşılabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi