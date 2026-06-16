İstanbullular Dikkat, Yarın Sabah Başlıyor: 21 İlçede 9 Saatlik Dev Elektrik Kesintisi

BEDAŞ, 17 Haziran Çarşamba günü şebeke ve altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul’un Avrupa Yakası'ndaki 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak kesintilerin bazı bölgelerde 9 saati bulması bekleniyor.

Son Güncelleme:
İstanbullular Dikkat, Yarın Sabah Başlıyor: 21 İlçede 9 Saatlik Dev Elektrik Kesintisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yarın gerçekleştirilecek olan kapsamlı planlı kesinti programını kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 21 ilçe sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak. Çalışmaların büyüklüğüne göre bazı bölgelerde enerji kesintisinin süresi kesintisiz 9 saati bulacak.

İŞTE ELEKTRİKSİZ KALACAK 21 İLÇE

BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yarın planlı elektrik kesintisi yaşayacak ilçelerin tam listesi şu şekilde:

  • Esenler
  • Büyükçekmece
  • Fatih
  • Silivri
  • Beyoğlu
  • Kağıthane
  • Esenyurt
  • Güngören
  • Beşiktaş
  • Beylikdüzü
  • Sarıyer
  • Bağcılar
  • Gaziosmanpaşa
  • Avcılar
  • Eyüpsultan
  • Bahçelievler
  • Bayrampaşa
  • Arnavutköy
  • Başakşehir
  • Sultangazi
  • Küçükçekmece

Kesintilerin hangi ilçede, hangi mahalle ve sokakları kapsayacağına dair sokak detaylı verilere BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden veya Dijital Işık mobil uygulaması üzerinden anlık olarak ulaşılabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
BEDAŞ İstanbul Elektrik
Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail Uyarısı: 'İsrail'in Sabotaj Girişimlerinden Kaçınılması Elzem' 'İsrail'in Sabotaj Girişimlerinden Kaçınılması Elzem'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Silivri Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: 380 Bin Dolarlık Rüşvet İtirafı ve Bora Balcıoğlu'nun 'Villa' Savunması Dosyada 380 Bin Dolarlık Rüşvet İtirafı ve Başkanın 'Villa' Savunması Dosyada
ÇOK OKUNANLAR
Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...' Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil' CHP Genel Başkan Yardımcısı Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil'
Borçlara Faiz İndirimi! 31 Ağustos'a Kadar Başvuran 72 Ay Taksitle Ödeyecek Borçlara Faiz İndirimi! 31 Ağustos'a Kadar Başvuran 72 Ay Taksitle Ödeyecek
Ece İrtem'in Ölümünde Dikkat Çeken İfade Ortaya Çıktı! O Geceyi Tek Tek Anlattı Ece İrtem'in Ölümünde Dikkat Çeken İfade Ortaya Çıktı! O Geceyi Tek Tek Anlattı
TRT’de Dünya Kupası Krizi: Spikerin Hatası Yayını Karıştırdı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı TRT’de Dünya Kupası Krizi: Spikerin Hatası Yayını Karıştırdı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı