Trump Tarih Verdi: Hürmüz Boğazı Cumaya Kadar Açılacak

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ABD Başkanı Donald Trump , İran ile varılan anlaşmaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, İran anlaşmasının ikinci aşamaya geçtiğini belirterek, "Bunun adil bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz." dedi. ABD Başkanı ayrıca, anlaşma kapsamında İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını savunarak, "İran bu anlaşma çerçevesinde asla nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORUM'

Trump ayrıca rejim değişikliğine ilişkin, "Rejim değişikliğinden bahsedecek olursanız İran'ın liderler grubu tamamen değişti. Bir kez daha söyleyeyim rejim değişikliğine inanmıyorum. Bu yıllar sürer ve işe yaramaz." ifadelerini kullandı.

'HİZBULLAH İLE SURİYE İLGİLENSİN'

İsrail'in anlaşmayla ilgili olarak atacağı adımların sorulması üzerine Trump, “Hizbullah konusunda Suriye'de göreve getirdiğimiz lider harika bir iş çıkarıyor. Hizbullah konusunda da çok başarılı. İsrail uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor ve çok fazla insan hayatını kaybetti. İsrail'e ‘Bırakın Hizbullah ile Suriye ilgilensin.’ dedim. Açık konuşmak gerekirse İsrail'den daha iyi bir iş çıkarırlar.” dedi.

Anlaşmadan önce Lübnan'da saldırı olmasından hiç hoşlanmadığını belirten Trump, “Bunu kendilerine de söyledim. Ama biliyorsunuz Suriye lideri çok becerikli ve ülkeyi de toparlamayı başardı. Eğer İsrail bunu yapamıyorsa Suriye başarabilir.” dedi.

'BEN OLMASAYDIM İSRAİL OLMAZDI'

Netanyahu ile konuşup konuşmadığı konusuna da değinen ABD Başkanı, “İyi bir ilişkimiz var. Bazı detaylar konusunda konuştuk. Beyrut'a saldırması hiç hoşuma gitmedi. O saldırıyı gördüm, bu gerçekten çok vahşi ve büyük bir saldırıydı. Etkin bir ilişkimiz var İsrail ile. ABD olmasaydı İsrail olmazdı. Ben olmasaydım İsrail olmazdı.” ifadelerini kullandı.

Başka hiçbir ABD başkanının kendi yaptığını yapmadığını söyleyen Trump, “Bibi ile harika bir ilişkim vardı ancak şu an Bibi Lübnan konusunda daha sorumlu davranmalı. Lübnan geçmişte harika bir ülkeydi, entelektüellerin ülkesiydi. Kendilerini savunma imkanları da yok. İsrail'in Lübnan konusunda davranışlarından hiç memnun değilim. Büyük resmi de etkiliyor, İran'la anlaşmayı da etkiliyor.” dedi.

“Ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu.” diyerek ülkedeki çoğu kişinin bu fikrini desteklediğini iddia eden Trump, “İsrail'i satan Obama'nın anlaşmasını kaldırdım. Obama'ya İsrail bu anlaşmayı yapmaması için yalvardı. Ama Obama İsrail'in değil İran'ın tarafında oldu. O anlaşmayı ortadan kaldırmasaydım İsrail bugün burada olmazdı.” ifadelerini kullandı.

TRUMP: HÜRMÜZ KESİNLİKLE ÜCRETSİZ OLACAK

Gazetecilere konuşmaya devam eden Trump, “İran'la ilişkilerimiz normalleşmiş durumda. Anlaşmanın süratle ilerleyeceğini düşünüyoruz. Harika bir metin ve içinde de İran asla nükleer silaha sahip olmayacak diyor. Benim istediğim buydu çünkü buna izin veremezdim. Hürmüz Boğazı da ücretsiz olarak açık olacak. Bu sadece 60 gün boyunca olacak dediler ama kalıcı olarak ücretsiz olacak.” dedi.

İRAN-ABD ARASINDA ANLAŞMAYA VARILDI

ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı. Cuma günü yetkililer İsviçre'de temsili imza töreni sonrası ileri müzakerelerin ilk toplantısını yapacak.

Trump, anlaşmayı imzalamak için cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentine Başkan Yardımcısı James David Vance'in gideceğini açıkladı ve kendisinin de katılabileceğini söyledi. Trump, "Metin imzadan sonra yayınlanacak." dedi. Son olarak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın, mutabakat zaptını 19 Haziran Cuma gününden önce açıklamaya karar verebileceğini söyledi.

Kaynak: AA