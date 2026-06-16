Terörsüz Türkiye İçin Kritik Plan: Kandil’in Boşaltılması İçin Yeni Yol Haritası Ortaya Çıktı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Heyeti üyelerinden Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı kabul etti. Görüşmede "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler" ele alındı.

Görüşmeye ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi" ifadesine yer verildi.

Görüşmede ayrıca TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmenin ardından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İmralı Heyeti olarak Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde özellikle yasal adımlarla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile bugün bir görüşme gerçekleştirdik.



Görüşmenin ana gündemi, kamuoyunun da yakından takip ettiği çerçeve yasada gelinen aşama oldu. Görüşmemizde, süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.



Çerçeve yasanın çıkarılmasıyla ilgili olarak somut adımların hızla atılması gerektiği konusundaki fikir birliğinin ve TBMM’nin bu konuda oynayacağı rolün teyit edilmesinin önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

SÜRECİ MECLİS YÜRÜTÜYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Terörsüz Türkiye sürecini Meclis'in yürüttüğünü söyledi. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 12. Yargı Paketi ile ilgili açıklama yaptı. Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor." yanıtını verdi.

ÖRGÜT KANDİL'İ BOŞALTACAK

Öte yandan önümüzdeki birkaç ay içinde terör örgütünün silahları bırakması, mağaraları ve Kandil'i boşaltması bekleniyor. Terörsüz Türkiye raporunda yer alan takip mekanizmasının kurulması için planlar yapılıyor. Oluşturulacak bu mekanizma, silah bırakılması, mağaraların boşaltılması ve en sonunda da Kandil'in boşaltılması sürecini takip edecek. Silah bırakma tamamlandıktan sonra uygulamanın nasıl olacağı üzerinde çalışılıyor. Silahların tesliminden sonra terör örgütü mensuplarından Türkiye'ye geleceklerin ve başka ülkelere gideceklerin durumu ile ilgili de çalışma yapılıyor.

Kaynak: AA-ANKA