Lunaparkta Ölüm Getiren İhmal: Kamikazenin Çarptığı 20 Yaşındaki Burak'ın Son Anları Kamerada

Amasya’da 6 Haziran'da lunapark operatörü Burak Kırıkçı’nın hayatını kaybettiği Ranger kazasına ait güvenlik kamerası kayıtları 10 gün sonra ortaya çıktı. Olayın ardından mühürlenen lunaparkın sahibi ve işletme müdürü tutuklandı.

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Amasya'da Hızırpaşa Mahallesi Hakimiyet Parkı'ndaki bir lunaparkta yaşanan ve 20 yaşındaki işçi Burak Kırıkçı'nın ölümüyle sonuçlanan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren görüntüler, kazanın yaşandığı anlardaki ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Lunaparkta Ölüm Getiren İhmal: Kamikazenin Çarptığı 20 Yaşındaki Burak'ın Son Anları Kamerada - Resim : 1

KABİNDEN İNDİĞİ SIRADA ÇARPTI

Feci olay, 6 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı, hareket halindeki Ranger (Kamikaze) isimli aracın yaklaşmasını fark etmeyip eğildi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarına göre, genç operatör tam kabinden ayrılıp basamaklardan aşağıya indiği sırada, arkadan gelen devasa eğlence aracının kabini kendisine şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kırıkçı savrularak yere yığıldı.

Lunaparkta Ölüm Getiren İhmal: Kamikazenin Çarptığı 20 Yaşındaki Burak'ın Son Anları Kamerada - Resim : 2

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kırıkçı, ambulansla kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Lunaparkta Ölüm Getiren İhmal: Kamikazenin Çarptığı 20 Yaşındaki Burak'ın Son Anları Kamerada - Resim : 3

LUNAPARK MÜHÜRLENDİ, SORUMLULAR TUTUKLANDI

Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirket sahibi ve işletme müdürü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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