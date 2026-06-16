Akaryakıtta İndirim Üstüne İndirim: Bu Geceden İtibaren Geçerli Olacak

ABD ile İran’ın savaşı bitirecek anlaşmaya varmasının ardından uluslararası piyasalarda petrol ve motorinin ton fiyatlarının düşmesi, peş peşe indirimleri gündeme getirdi. Motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim daha bekleniyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle pompalara yansıması 42 kuruş olacak.

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Akaryakıtta İndirim Üstüne İndirim: Bu Geceden İtibaren Geçerli Olacak
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ABD ile İran savaşıyla 115 dolara kadar çıkan Brent petrol fiyatı, iki ülkenin savaşı bitirecek anlaşmaya varmasıyla geriledi. Brent petrol, 82 dolar düzeyinde işlem görüyor. Anlaşma haberleriyle birlikte, uluslararası piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da düştü.

MOTORİNE İKİNCİ İNDİRİM

Buna bağlı olarak motorine peş peşe indirimler gündeme geldi. Motorine, bugünden geçerli 1,23 TL indirim yapıldı. İkinci indirim bu gece yarısı uygulamaya girecek. Sektör kaynakları, motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim göründüğünü belirterek, "Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAYLA BİRLİKTE İNDİRİM HIZ KAZANABİLİR

Kaynaklar, benzine bir indirimin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, "Küresel piyasalarda benzinin metrik ton fiyatı da geriledi. Ancak, indirim için gerekli düzeye daha gelmedi" dedi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından petrol, motorin ve benzinde daha hızlı bir düşüşün yaşanabileceğini vurgulayan kaynaklar, “Bu da doğal olarak gerek benzine gerekse de motorine yeni indirim anlamına gelecek“ diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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