Salı Gününü Bekleyin: Brent Petrol Çakıldı, Motorine İndirim Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel diplomaside yaşanan tarihi yumuşama, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı. ABD ve İran arasındaki gerilimin barış anlaşmasıyla son bulacağına yönelik küresel beklenti, enerji piyasalarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

BRENT PETROL 87 DOLARA ÇAKILDI

Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatını düşürdü. Brent petrol 87 dolara kadar geriledi.

Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinde salı günü 4,88 TL indirim beklendiği, eşel mobil sistemi gereği bunun 1,22 TL’sinin pompaya yansımasının öngörüldüğü belirtildi.

BENZİNDE ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK



Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi. Sektör uzmanları, olumlu seyrin devam etmesi halinde ilerleyen günlerde benzinde de indirim ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA